Tribunale di Terni Francesco Maria Ferranti | Impegno concreto da parte di chi rappresenta il territorio a livello nazionale
Recentemente si è acceso il dibattito sulla possibile chiusura del Tribunale di Terni, con diverse categorie professionali e alcuni rappresentanti politici che hanno espresso le loro opinioni. In questa discussione si inserisce anche il commento di Francesco Maria Ferranti, che ha sottolineato l’impegno concreto di chi rappresenta il territorio a livello nazionale. La questione riguarda le implicazioni di una eventuale chiusura e le reazioni delle parti coinvolte.
“In questi giorni ha tenuto banco il dibattito, con relative prese di posizione da parte di categorie professionali e anche di esponenti politici, relativo alla chiusura del Tribunale di Terni. Reputo sia opportuno fare chiarezza, poiché i politici non possono limitarsi a dire che la chiusura di.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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