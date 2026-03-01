Terni omaggio a Maria Cristina Di Francesco | Una donna sempre dalla parte delle donne con il senso civile e la passione per la vita

A Terni, si è svolto un omaggio a Maria Cristina Di Francesco, figura nota per il suo impegno nella città e nel panorama politico locale. La cerimonia ha ricordato la sua dedizione alla famiglia, ai cittadini e alle cause femminili, sottolineando il suo ruolo di donna impegnata e appassionata. L'evento ha coinvolto amici, familiari e rappresentanti della comunità.

Il romanzo di Alessandra D’Egidio ‘Due meno Due, una storia di amicizia e di rinascita’ spunto di discussione e approfondimento dell’evento ‘Il ruolo della donna nel mondo che cambia’ Un sentitissimo omaggio a Maria Cristina Di Francesco, donna della città che tanto ha dato a Terni, ai ternani, alla politica, alla famiglia e ai suoi amici. Sabato 7 marzo (ore 11.30) il Caffè letterario della Biblioteca comunale ospiterà ‘Il ruolo della donna nel mondo che cambia’, iniziativa a cura dell’associazione Terni Domani. Quanto sia ancora oggi sempre più dirimente dare voce alle donne per traguardare le nuove frontiere della parità e del potenziamento della rete di sostegno istituzionale, associativa, culturale, familiare e amicale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

