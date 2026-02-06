Lo Stato è dalla vostra parte con rispetto riconoscenza e un impegno concreto

Questa mattina il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari, è andato a trovare il II Reparto Mobile di Padova. Accompagnato dal questore Marco Odorisio, ha incontrato i funzionari e il comandante Stefano Fonsi. L’obiettivo era ascoltare le esigenze del reparto e rafforzare il rapporto tra istituzioni e forze dell’ordine.

Oggi 6 febbraio il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari, accompagnato dal questore di Padova Marco Odorisio, si é recato a far visita al II Reparto Mobile di Padova dove è stato accolto dal dirigente del Reparto, Stefano Fonsi e dai funzionari, per incontrare gli.

