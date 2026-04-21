Un nuovo presidio nel centro della città si apre con l'obiettivo di tutelare il diritto alle cure. La situazione del sistema sanitario regionale mostra un aumento delle prestazioni non erogate, con oltre 72 mila interventi ancora da completare. La questione riguarda principalmente le carenze nelle strutture e nei servizi disponibili, che stanno creando disagi tra i cittadini in attesa di assistenza. La creazione di questa struttura mira a rappresentare un punto di riferimento per chi subisce ritardi o mancanze nelle prestazioni sanitarie.

Il panorama della sanità umbra attraversa una fase di criticità, delineata con chiarezza dai numeri: sono più di 72 mila le prestazioni sanitarie inevase nel Servizio sanitario regionale. Un dato non rappresenta solo un ritardo amministrativo, ma una barriera all’accesso alle cure che spinge il 12,2% dei cittadini umbri a rinunciare all’assistenza medica per motivi economici o logistici, superando di oltre due punti percentuali la media nazionale (ferma al 9,9%). In questo contesto, confermato anche dalla relazione della Corte dei Conti che evidenzia un disavanzo sanitario tale da bloccare le assunzioni e favorire il costoso ricorso ai medici a gettone, nasce una risposta civica di prossimità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tribunale del Malato. Nuovo presidio in centro per il diritto alle cure

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