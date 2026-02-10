Niente cure salvavita per un bimbo di 5 anni malato di cancro stop dal Tribunale israeliano L’Oms | 900 persone sono già morte

Un tribunale israeliano ha deciso di bloccare le cure salvavita per un bambino di 5 anni di Gaza, lasciando la famiglia senza possibilità di trattarlo. L’Organizzazione mondiale della sanità ha già annunciato che 900 persone sono morte a causa di questa situazione. La vicenda sta facendo discutere in tutto il mondo.

Un Tribunale di Israele ha bloccato le cure salvavita contro il cancro per un bambino di 5 anni di Gaza. A riportare la notizia, che sta riaccendendo le polemiche in merito al blocco degli aiuti imposto da Tel Aviv sulla Striscia, sono stati in queste ore il quotidiano inglese The Guardian e quello israeliano Haaretz. (ANSA FOTO) – Notizie.com Stando a quanto emerso, il giovanissimo palestinese si trova in Cisgiordania dal 2022, ma è ancora registrato come residente nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Notizie.com

