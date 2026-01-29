Terapia Car-T | Sempre al centro il diritto del paziente a cure all’avanguardia
Oggi a Brindisi si è svolto un incontro dedicato alle terapie Car-T, una delle frontiere della medicina personalizzata. All’evento, tenutosi a Palazzo Virgilio, hanno partecipato medici e operatori sanitari per discutere di come garantire ai pazienti un accesso più facile a queste cure innovative e di come affrontare le sfide legate alla sostenibilità. Gli esperti hanno sottolineato che il diritto del paziente a ricevere trattamenti all’avanguardia resta al centro di tutto.
BRINDISI - Si è svolto oggi 29 gennaio 2026 a Palazzo Virgilio, Brindisi, l’evento formativo dal titolo “Puglia e terapie Car-T: accesso, sostenibilità, futuro”, promosso per approfondire uno dei temi più attuali e promettenti della medicina personalizzata: le terapie con cellule Car-T.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Argomenti discussi: Linfomi, nuova terapia CAR-T disponibile per chi non ha benefici dalla cura di prima linea; Linfomi, Aifa anticipa il trattamento con la terapia Car-T; Linfomi non Hodgkin, CAR-T più precoci per chi non risponde alle cure nelle forme a grandi cellule B; Comunicazione Italiana.
Linfomi, nuova terapia CAR-T disponibile per chi non ha benefici dalla cura di prima lineaL'Agenzia Italiana del Farmaco ha esteso la rimborsabilità di liso-cel a quei malati più «difficili» da curare che così hanno maggiori possibilità di guarire ... msn.com
Linfomi, Aifa anticipa il trattamento con la terapia Car-TLa terapia cellulare liso-cel per quattro linfomi non Hodgkin aggressivi potrà essere impiegata fin dalla seconda linea di trattamento ... repubblica.it
Linfomi, nuova terapia CAR-T disponibile per chi non ha benefici dalla cura di prima linea x.com
Le terapie CAR-T stanno profondamente cambiando il modo di prendere in carico molte forme di leucemia. L' Europa ha approvato una nuova terapia CAR-T per la leucemia linfoblastica acuta per le persone con malattia recidivante o resistente alle cure. Si a - facebook.com facebook
