Nuoto Grosseto ottimi risultati a Livorno Andrea Lucarelli fa incetta di medaglie

A Livorno si sono svolti i campionati regionali di categoria per le sezioni maschili, con la società Nuoto Grosseto che ha raggiunto risultati notevoli. Andrea Lucarelli ha conquistato diverse medaglie durante la competizione, contribuendo al successo della squadra. Le gare si sono svolte in un clima di grande entusiasmo e impegno da parte degli atleti.

Si sono concluse a Livorno le sezioni maschili dei campionati regionali di categoria. La società Nuoto Grosseto ha ottenuto grandi risultati. Andrea Lucarelli vince, nella categoria juniores, in quasi tutte le sue gare: 50, 100, 200 stile libero e 200 misti, ottenendo anche un terzo posto nei 400 stile libero. Con i 100 stile libero ottiene il miglior punteggio secondo la tabella Fina e si aggiudica la migliore prestazione maschile juniores. Matteo Rossi si aggiudica l’argento nei 100 stile libero, fa un doppio bronzo nei 50 rana e 50 stile libero e ottiene il suo quarto pass per i criteria nei 100 rana. Lorenzo Casanovi vince la sua prima medaglia regionale individuale ottenendo un bronzo nei 200 dorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto Grosseto, ottimi risultati a Livorno. Andrea Lucarelli fa incetta di medaglie Articoli correlati Chimera Nuoto brilla al ChiantiSwim: terzo posto e 46 medaglie. Ottimi risultati anche dagli EsordientiUn bottino di quarantasei medaglie e un prestigioso terzo posto nella classifica generale per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim di San Casciano... Nuoto Grosseto: 18 medaglie e pass per i nazionaliLa società Asd Nuoto Grosseto ha raccolto 18 medaglie ai Campionati regionali di categoria svoltisi a Livorno. Aggiornamenti e notizie su Nuoto Grosseto Temi più discussi: Nuoto Grosseto domina ai regionali: 18 medaglie e tanti pass per i campionati italiani; Nuoto, Aurora Pintauro domina ai Regionali; Campionati Regionali FIN, titoli e medaglie per i nuotatori grossetani; Nuoto Grosseto: ottimi risultati a Livorno per le sezioni maschili dei campionati regionali di categoria. Nuoto Grosseto, ottimi risultati a Livorno. Andrea Lucarelli fa incetta di medaglieSi sono concluse a Livorno le sezioni maschili dei campionati regionali di categoria. La società Nuoto Grosseto ha ... sport.quotidiano.net Nuoto Grosseto: ottimi risultati a Livorno per le sezioni maschili dei campionati regionali di categoriaCondividi i nostri contenutiLivorno – Si sono conclusi questa alla piscina Bastia di Livorno le sezioni maschili dei campionati regionali di categoria. La società Nuoto Grosseto ha ottenuto grandi ris ... grossetosport.com La Asd Nuoto Grosseto brilla a Livorno con 11 ori, 2 argenti e 5 bronzi. In evidenza Alice Paioletti e Andrea Lucarelli - facebook.com facebook