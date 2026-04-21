Trezzo 6 ragazzi in pattuglia | la sfida notturna con la Polizia

A Trezzo, sei giovani hanno partecipato a un’operazione notturna con le forze di polizia. L’attività fa parte di un progetto che mira a insegnare l’educazione civica attraverso l’esperienza diretta sul territorio. Durante l’intervento, i ragazzi sono stati coinvolti in attività di pattuglia e controllo, sperimentando sul campo le modalità di intervento delle forze dell’ordine. L’iniziativa si inserisce in un percorso di formazione pratico e incentrato sulla realtà locale.

A Trezzo, il progetto Ragazzi on the road evolve trasformando l’educazione civica in un’esperienza pratica sul territorio. Sei adolescenti con un’età non inferiore ai 16 anni hanno affrontato tre giorni di attività operativa insieme alle pattuglie della Polizia locale, sperimentando la realtà del servizio pubblico tra turni notturni e compiti di vigilanza fino alla mezzanotte. Dalla teoria alla pratica: l’impatto del coinvolgimento diretto. Superare i confini delle aule scolastiche rappresenta il nucleo centrale di questa iniziativa che mira a tradurre i concetti di legalità in azioni concrete. Il percorso iniziato a marzo, durante il quale i sei giovani hanno affiancato gli agenti in servizio notturno, si è arricchito per l’edizione 2026 con una nuova componente fondamentale: l’integrazione con la Protezione civile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trezzo, 6 ragazzi in pattuglia: la sfida notturna con la Polizia Notizie correlate Napoli, aggredita pattuglia Polizia municipale al Rione Vasto: agente ferito con sprayRione Vasto, ieri sera aggredita pattuglia della Polizia Municipale in piazza Principe Umberto. L’emozione del questore: "Festa della polizia a scuola, è qui che inizia la legalità. Ragazzi, vincete questa sfida"Riconoscere il valore educativo, ma anche sociale, di un istituto scolastico e così portare, all’interno del Savoia-Benincasa, il 174esimo... Contenuti di approfondimento Ragazzi in strada con polizia locale e protezione civileLasciare i banchi di scuola e le lezioni teoriche sulla legalità. A Trezzo, l’educazione civica si fa direttamente ... ilgiorno.it Trezzo, ragazzi ghisa per tre giorni. Le regole si imparano on the roadPer tre giorni si sono messi nei panni degli agenti, sei ragazzi - dai 16 in poi - sulle strade con la polizia locale: a Trezzo torna On the road, il progetto sul campo per imparare che le regole ... ilgiorno.it