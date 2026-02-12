Marca Treviso | formazione per un’accoglienza più autentica e sostenibile nei 22 comuni orientali

Nei 22 comuni orientali della Marca Trevigiana, prende il via un nuovo percorso formativo per migliorare l’accoglienza turistica. L’obiettivo è offrire un’esperienza più autentica e sostenibile ai visitatori, puntando sulla qualità e sulla personalizzazione dell’ospitalità. La regione vuole così rilanciare il turismo locale, coinvolgendo operatori e cittadini in un progetto che mira a valorizzare le peculiarità del territorio.

Marca Trevigiana punta sull'accoglienza: un piano formativo per rilanciare il turismo del territorio. Un ambizioso progetto di formazione è stato lanciato oggi, 12 febbraio 2026, per elevare gli standard dell'accoglienza turistica nella Marca Trevigiana. L'iniziativa, promossa da Fondazione DMO Marca Treviso, Regione del Veneto e Just Good Tourism, coinvolgerà operatori pubblici e privati dei 22 Comuni dell'area orientale della provincia, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e creare un'esperienza turistica più autentica e sostenibile. Un cambio di passo per l'ospitalità veneta. La Marca Trevigiana si prepara ad accogliere i visitatori con un nuovo approccio, trasformando l'accoglienza in una competenza strategica per lo sviluppo del territorio.

