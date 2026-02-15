Emergenza denatalità nella Marca | a Treviso per ogni giovane ci sono ormai due anziani

A Treviso, la popolazione giovanile sta diminuendo rapidamente, mentre quella anziana cresce, creando un equilibrio sbilanciato: ora ci sono due anziani ogni giovane. La causa principale è il calo delle nascite e l’aumento dell’aspettativa di vita. Per esempio, negli ultimi dieci anni, le nascite sono scese di oltre il 20%, mentre le persone over 65 rappresentano ormai il 25% della popolazione totale.

Marca in Allarme: Due Anziani per Ogni Giovane, Treviso Cerca una Via d'Uscita alla Crisi Demografica. Treviso si trova di fronte a una sfida demografica senza precedenti: nel 2024, la provincia ha perso 1.823 residenti, portando il totale a 877.000 abitanti. Un calo che si somma a un saldo naturale negativo di quasi 3.000 unità, con conseguenze dirette sulla sostenibilità economica e sociale del territorio. Il convegno "Natalità e fertilità" e l'iniziativa "Fertilità è domani" rappresentano un primo tentativo di affrontare una crisi che vede l'invecchiamento della popolazione superare di gran lunga il tasso di natalità. Inaugurato al Centro della Famiglia il ciclo Fertilità è domani. Bordignon (Forum Famiglie): «Popolazione in calo, persi quasi duemila residenti in un anno». Gli esperti: «Puntare sul ripristino del ...