Affitti ancora in salita | 15mila case vuote e il 30% dei proprietari non le mette sul mercato

Il mercato degli affitti registra un aumento dei prezzi, mentre circa 15.000 abitazioni rimangono vuote e il 30% dei proprietari non mette immobili in affitto. La domanda di case in affitto resta elevata, ma molte proprietà non vengono immesse sul mercato. Questa situazione genera un divario tra domanda e offerta nel settore immobiliare.

Affitti che continuano a salire, domanda sempre più alta e, allo stesso tempo, migliaia di case che restano vuote. È questo il paradosso che caratterizza oggi il mercato immobiliare bolognese, fotografato dall’Osservatorio affitti 2025 di Nomisma, realizzato insieme a Crif e Confabitare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il compagno Raimo e il caro affitti: «Avvelenare i proprietari di case»La premessa, in stile lotta di classe d’antan, si lega alle difficoltà economiche di una fascia di popolazione che una volta veniva definita classe...

Affitti brevi, con tre case serve la partita Iva: milioni di proprietari a rischioLa nuova Legge di Bilancio ha stretto le maglie sul mercato delle locazioni turistiche.

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Affitti ancora in salita: 15mila case vuote e il 30% dei proprietari non le mette sul mercatoDomanda alta e offerta bloccata: il 30% dei proprietari non affitta per paura di morosità e danni Affitti che continuano a salire, domanda sempre più alta e, allo stesso tempo, migliaia di case che re ... bolognatoday.it

Affitti in Italia, prezzi in salita: +4% nel primo trimestre 2026Nel primo trimestre 2026 gli affitti in Italia crescono del 4%, con prezzi medi vicini ai massimi storici. Domanda elevata e offerta limitata spingono i canoni soprattutto nelle grandi città ... diariodelweb.it

/ La questione del caro affitti, un tasto dolente per la città di Milano, durante le settimane di punta come la Fashion Week e la Design Week diventa ancora più centrale. Quest’anno, più degli altri, la situazione sembra aver preso una piega quasi distopic - facebook.com facebook