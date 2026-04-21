A Trento, un medico del lavoro è stato posto agli arresti domiciliari dopo che sette donne hanno sporto denuncia per presunti abusi durante visite mediche. Il tribunale ha confermato la misura cautelare, mentre le accuse riguardano comportamenti molesti nei confronti di pazienti che si sono rivolte a lui per problemi di salute. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti e accertare le responsabilità.

Il tribunale di Trento ha disposto il mantenimento della misura cautelare per un medico occupante un ruolo nel settore della medicina del lavoro, accusato di aver molestato diverse pazienti. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari Gianmarco Giua, che ha respinto la richiesta di revoca dei domiciliari presentata dal legale dell’indagato, Fabio Valcanover. Le accuse e la linea difensiva dell’indagato. Le indagini ipotizzano che, a partire dal 2018, almeno sette donne siano state vittime di abusi avvenuti durante le visite mediche di controllo, seguendo modalità e contesti simili tra loro. Al numero delle denunce principali si aggiungono altre due segnalazioni ritenute meno rilevanti dalle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, medico del lavoro ai domiciliari: 7 donne denunciano abusi

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