Trenitalia Tper assume 35 macchinisti | al via i colloqui Con la sfida di portare più donne alla guida

Trenitalia Tper ha avviato le selezioni per 35 nuovi macchinisti, con l'obiettivo di rafforzare il personale in vista di future esigenze operative. I colloqui sono già in corso e prevedono anche un'attenzione particolare alla presenza femminile tra i candidati. La società intende ampliare la propria squadra di conducenti, rispondendo alle richieste di potenziamento e aggiornamento del personale. La procedura di assunzione riguarda figure professionali già formate o in fase di formazione.

Bologna, 21 aprile 2026 - Nuove assunzioni per una rinnovata generazione di macchinisti. L’obiettivo di Trenitalia Tper, che accelera su questo fronte e che per domani, mercoledì 22 aprile, darà il via al terzo recruiting day dell’azienda, un appuntamento chiave che porterà all’ingresso di 35 nuovi professionisti della condotta ferroviaria. Un’iniziativa che si inserisce in una strategia più ampia di crescita interna, ricambio generazionale e apertura a nuove competenze. https:www.ilrestodelcarlino.itferraraeconomiail-camionista-che-non-si-874d9b7f Il percorso di selezione è stato strutturato in più fasi e ha già coinvolto centinaia di candidati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trenitalia Tper assume 35 macchinisti: al via i colloqui. Con la sfida di portare più donne alla guida Notizie correlate Aumentano le tariffe di Trenitalia Tper, Federconsumatori: "Aumentare almeno la qualità del servizio"Dal 1° febbraio sono entrati in vigore gli adeguamenti tariffari del trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia Tper Dal 1° febbraio sono... Aumentano le tariffe di Trenitalia Tper, Federconsumatori: "Adesso migliorare la qualità del servizio"Federconsumatori: "Un adeguamento tariffario che deve servire a migliorare la qualità del servizio sulle tratte di proprietà regionale" Dal prossimo... Panoramica sull’argomento Si parla di: Lavori sulla ferrovia, sospensione per la circolazione tra Igea Marina e Ravenna. Trenitalia Tper assume 35 macchinisti: al via i colloqui. Con la sfida di portare più donne alla guidaSelezioni, formazione, presenza femminile e crescita professionale al centro del progetto che punta a ringiovanire l’organico aziendale. L’ingresso avverrà con contratto di apprendistato. Mercoledì 22 ... ilrestodelcarlino.it Trenitalia-Tper assume 25 macchinisti per i RegionaliBOLOGNA – Macchinisti e ferrovieri cercansi. Trenitalia Tper vuole assumere «nuove persone, appassionate e motivate» per la conduzione di oltre 900 corse regionali giornaliere. Fra i requisiti, un’età ... bologna.repubblica.it