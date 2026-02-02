Aumentano le tariffe di Trenitalia Tper Federconsumatori | Adesso migliorare la qualità del servizio

Dal 1° febbraio 2026 le tariffe dei treni regionali gestiti da Trenitalia Tper aumentano. La decisione è stata presa dalla Regione Emilia-Romagna a dicembre, senza però una comunicazione chiara a sindacati e utenti. Federconsumatori protesta e chiede che l’aumento porti miglioramenti nella qualità del servizio. La questione resta calda tra le proteste dei pendolari, che si aspettano risposte concrete.

Federconsumatori: "Un adeguamento tariffario che deve servire a migliorare la qualità del servizio sulle tratte di proprietà regionale" Dal prossimo 1° febbraio 2026 entreranno in vigore gli adeguamenti tariffari del trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia Tper, deliberati a dicembre dalla Regione Emilia-Romagna e preceduti da una sempre auspicata comunicazione alle organizzazioni sindacali, ai comitati utenti e alle associazioni dei consumatori. Un adeguamento già programmato anche per i prossimi anni, fino al 2029, che si propone di recuperare, a partire dal 2025, il tasso di inflazione programmata previsto per ogni anno di vigenza contrattuale.

