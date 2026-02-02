Aumentano le tariffe di Trenitalia Tper Federconsumatori | Aumentare almeno la qualità del servizio

Da febbraio sono salite le tariffe dei treni regionali gestiti da Trenitalia Tper in Emilia-Romagna. La Regione ha approvato gli aumenti a dicembre, senza però intervenire sui servizi. Federconsumatori chiede invece di migliorare la qualità del trasporto, che resta sotto pressione. I pendolari si trovano quindi a pagare di più, ma senza vedere miglioramenti concreti.

Dal 1° febbraio sono entrati in vigore gli adeguamenti tariffari del trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia Tper Dal 1° febbraio sono entrati in vigore gli adeguamenti tariffari del trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia Tper deliberati a dicembre dalla Regione Emilia-Romagna e preceduti da una comunicazione ad organizzazioni sindacali, comitati utenti e associazioni dei consumatori. Un adeguamento già programmato anche per i prossimi anni fino al 2029 che si propone di recuperare a partire dal 2025 il tasso di inflazione programmata (Tip) prevista per ogni anno di vigenza contrattuale.🔗 Leggi su Riminitoday.it

