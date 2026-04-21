Trenitalia modifiche alla circolazione tra Napoli e Salerno | tutte le date e le variazioni

Trenitalia ha annunciato modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Napoli–Salerno via Monte del Vesuvio. Le variazioni riguarderanno i treni nei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio 2026. Questi cambiamenti sono stati comunicati per permettere interventi di manutenzione programmata sulla linea. I passeggeri sono invitati a verificare eventuali aggiornamenti sui servizi durante le date interessate.

Nuove modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Napoli–Salerno (via Monte del Vesuvio). Trenitalia ha comunicato variazioni al servizio nei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6, 7 maggio 2026 per consentire interventi di manutenzione programmata. I cambiamenti riguarderanno sia i treni a lunga percorrenza sia il trasporto regionale, con possibili variazioni di orario, modifiche di percorso e servizi sostitutivi su gomma. Nel dettaglio, alcuni treni Alta Velocità delle tratte Reggio Calabria – Salerno – Milano CentraleTorino Porta Nuova e i treni Intercity sulla direttrice Reggio CalabriaBattipaglia – Roma Termini subiranno variazioni, anche con anticipi in partenza e tempi di percorrenza più lunghi.🔗 Leggi su Zon.it

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