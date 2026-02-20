Regionale Campania Trenitalia | modifiche alla circolazione sulle linee Napoli – Caserta e Caserta – Salerno
Trenitalia ha annunciato modifiche alla circolazione dei treni regionali in Campania, a causa di lavori di manutenzione alla stazione di Caserta. Dal 21 febbraio al 22 marzo, le linee Napoli – Caserta (via Cancello) e Caserta – Salerno subiranno variazioni negli orari e nelle fermate. La manutenzione riguarda l’ammodernamento dei canali di accesso e prevede sospensioni temporanee di alcune corse. I passeggeri devono consultare gli aggiornamenti sui canali di acquisto e sulle informazioni in stazione prima di partire. Le modifiche influenzeranno i servizi quotidiani di migliaia di pendolari.
REGIONALE CAMPANIA, TRENITALIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE NAPOLI – CASERTA (VIA CANCELLO) E CASERTA - SALERNO In particolare, sulla relazione Caserta – Salerno alcuni treni saranno cancellati parzialmente, tra Caserta e Sarno fino al 28 febbraio e tra Caserta e Cancello dal 1° al 22 marzo, con conseguenti variazioni di orario; sulla relazione Napoli Centrale – Caserta (via Cancello) e Caserta – Napoli Campi Flegrei alcuni treni saranno cancellati tra Cancello e Caserta, con modifiche di orario; sulla relazione Napoli Centrale – Caserta (via Aversa) i treni 21177 e 21146 subiranno variazioni di orario, mentre il treno 21169 sarà cancellato tra Aversa e Caserta. 🔗 Leggi su 2anews.it
