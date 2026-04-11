Petacciato nuova frana blocca l’Adriatica | caos per i treni

Un movimento del terreno si è verificato nel tardo mattino di oggi a Petacciato, interessando la linea ferroviaria Adriatica e le strade autostradali vicine. La frana ha provocato l’interruzione del traffico ferroviario e ha causato rallentamenti sulla rete autostradale in quella zona. Sul luogo sono intervenuti i tecnici per valutare la situazione e avviare eventuali interventi di messa in sicurezza. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle cause del movimento del terreno.

Un nuovo movimento del terreno avvenuto nella tarda mattinata di questo sabato 11 aprile ha colpito nuovamente l’area di Petacciato, provocando una serie di interruzioni e rallentamenti sulla linea ferroviaria Adriatica e sulla rete autostradale. Il fenomeno, che interessa la zona già colpita dal grosso smottamento del 7 aprile, ha costretto i tecnici di RFI a un intervento immediato sul versante compromesso, influenzando pesantemente i collegamenti tra il Nord Italia e la Puglia. Impatto sulla mobilità ferroviaria e cancellazioni dei treni. La riattivazione della frana ha avuto ricadute dirette sulla circolazione dei convogli, rendendo necessari interventi di gestione dell’emergenza da parte degli operatori ferroviari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petacciato, nuova frana blocca l’Adriatica: caos per i treni Frana Petacciato, anche treni riprendono a circolare su linea Adriatica(Adnkronos) – La linea ferroviaria Adriatica torna lentamente a respirare oggi 10 aprile dopo ore di blocco e pesanti disagi provocati dalla frana di... Leggi anche: Frana di Petacciato, aggiornamento linea adriatica: treni cancellati o modificati