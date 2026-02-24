Un guasto a un convoglio ha causato ritardi e cancellazioni sui binari del Lodigiano questa mattina. La riparazione ha impiegato ore, provocando disagi estesi ai pendolari, molti dei quali hanno dovuto trovare soluzioni alternative per arrivare al lavoro. Le criticità si ripetono frequentemente, creando una situazione di grande tensione tra chi utilizza quotidianamente il servizio. La mancanza di un piano efficace amplifica le difficoltà di chi dipende dai treni ogni giorno.

Lodi, 24 febbraio 2026 "Ogni giorno gli stessi problemi", lamentano i pendolari. Disagi ferroviari nel Lodigiano e Sud Milano. Nella mattinata sono infatti stati segnalati disagi a catena per centinaia di pendolari, tra Lodigiano e Sud Milano, costretti ad affrontare l’ ennesima mattinata di caos ferroviario. "Il copione è ormai noto: il primo treno del mattino, fondamentale per chi si reca al lavoro o a scuola, non manca mai di accumulare ritardi o subire cancellazioni, seguito immancabilmente da almeno un altro convoglio colpito da guasti o anomalie tecniche- incalza il Comitato pendolari del Lodigiano e sud Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mattinata di passione per i pendolari: guasti sulla linea, ritardi e cancellazioni sui treni per MilanoQuesta mattina, i pendolari diretti a Milano hanno affrontato disagi a causa di guasti sulla linea ferroviaria.

Altra mattinata da incubo per i pendolari: guasti sulla linea tra Bergamo e Milano, ritardi e cancellazioniQuesta mattina i pendolari che viaggiano tra Bergamo e Milano si sono trovati di nuovo nel caos.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Caos treni, ennesima mattinata nera per i pendolari: cancellazioni, guasti e ritardi record; Treni da Roma a Napoli e Firenze ancora nel caos: ritardi fino a 140 minuti per nuovi atti dolosi; Odissea Ferrotramviaria: Andria Sud nel caos, pendolari abbandonati al gelo e treni soppressi.

Fiamme in un vagone: caos treni. Linea bloccata, ritardi e protesteIl focolaio si è verificato nel locomotore in coda al convoglio ed ha causato l’interruzione della circolazione . msn.com

Treni da Roma a Napoli e Firenze ancora nel caos: ritardi fino a 140 minuti per nuovi atti dolosiL'ennesima giornata di inferno per chi ha scelto l’Alta Velocità il 14 febbraio: sabotaggi alle linee Roma–Napoli e Roma–Firenze hanno provocato ... fanpage.it

Sciopero treni e aerei a febbraio: fine mese nero per chi viaggia, tre giorni a rischio caos. Orari, date e servizi garantiti - facebook.com facebook

Attaccare le #Olimpiadi significa colpire lavoro, investimenti, credibilità internazionale. Alimentare il caos sui treni significa speculare sui disagi di cittadini e pendolari. x.com