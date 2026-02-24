Treni due mesi di lavori sulla linea pisana

Il potenziamento della linea Pisa-Firenze ha causato due mesi di lavori sulla tratta Empoli-San Miniatello. Le squadre lavorano per rinnovare i binari, migliorando la sicurezza e l’efficienza del servizio. Durante questo periodo, i treni subiranno variazioni di orario e cancellazioni. La manutenzione interessa anche l’area vicino alla stazione di San Romano, dove sono in corso interventi strutturali. I pendolari devono pianificare con attenzione gli spostamenti.

Da lunedì 2 marzo fino a giovedì 30 di aprile sulla linea Firenze-Pisa, nella tratta Empoli – bivio San Miniatello e nei presi della stazione di San Romano, si svolgeranno importanti lavori di rinnovo dei binari ferroviari. Questo comporterà per i treni regionali in transito sulle linee Firenze-PisaGrossetoSiena una riprogrammazione dei servizi, con alcuni inevitabili allungamenti dei tempi di viaggio, variazioni degli orari di partenza o arrivo, ripercussioni sull’organizzazione degli spostamenti dei pendolari. Data la complessità della situazione, che va ad interessare una linea tra le più frequentate dalla regione e collegata ad altre strategiche diramazioni, l’assessore regionale alle infrastrutture ed ai trasporti Filippo Boni ha voluto dedicare a questo intervento il primo dei tavoli istituzionali dedicati di confronto tra la Regione Toscana, gli enti locali, RFI e Trenitalia dedicato alla Firenze-Empoli-Pisa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

