Treni due mesi di lavori sulla linea pisana

Il potenziamento della linea Pisa-Firenze ha causato due mesi di lavori sulla tratta Empoli-San Miniatello. Le squadre lavorano per rinnovare i binari, migliorando la sicurezza e l’efficienza del servizio. Durante questo periodo, i treni subiranno variazioni di orario e cancellazioni. La manutenzione interessa anche l’area vicino alla stazione di San Romano, dove sono in corso interventi strutturali. I pendolari devono pianificare con attenzione gli spostamenti.

Da lunedì 2 marzo fino a giovedì 30 di aprile sulla linea Firenze-Pisa, nella tratta Empoli – bivio San Miniatello e nei presi della stazione di San Romano, si svolgeranno importanti lavori di rinnovo dei binari ferroviari. Questo comporterà per i treni regionali in transito sulle linee Firenze-PisaGrossetoSiena una riprogrammazione dei servizi, con alcuni inevitabili allungamenti dei tempi di viaggio, variazioni degli orari di partenza o arrivo, ripercussioni sull’organizzazione degli spostamenti dei pendolari. Data la complessità della situazione, che va ad interessare una linea tra le più frequentate dalla regione e collegata ad altre strategiche diramazioni, l’assessore regionale alle infrastrutture ed ai trasporti Filippo Boni ha voluto dedicare a questo intervento il primo dei tavoli istituzionali dedicati di confronto tra la Regione Toscana, gli enti locali, RFI e Trenitalia dedicato alla Firenze-Empoli-Pisa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Lavori sulla linea Napoli-Salerno per due mesi: treni cancellati anche sulla Linea 2 della metroDal 10 gennaio al 21 marzo, sulla linea Napoli-Salerno si svolgono lavori di potenziamento della rete, con riprogrammazione della circolazione nelle ore serali e notturne. Pendolari e il trasporto pubblico. Treni, incontro in regione a gennaio. Due mesi di lavori sulla linea lentaA gennaio si terrà a livello regionale un incontro dedicato al monitoraggio del trasporto pubblico ferroviario sulla linea Roma-Firenze. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Valle d’Aosta sempre più isolata: due mesi di stop ai treni per Chivasso; Lavori sulla linea Firenze-Pisa. Pronti a due mesi di cantieri con (varie) modifiche ai treni; Due mesi di stop ai treni sulla linea Chivasso-Ivrea, le misure regionali per mitigare i disagi; Treni, due mesi di lavori sulle linee La Spezia-Parma e La Spezia-Pisa. Stop per due mesi ai treni fra Chivasso e Ivrea, attivati bus sostituviviLa sospensione necessaria per la riqualificazione delle stazioni di Montanaro e Strambino con fondi provenienti in parte dal Pnrr ... rainews.it Orari spostati per lavori, due mesi di disagi sui treni nel LevanteInsomma, due mesi di disagi enormi, con variazioni dovute a lavori sulla linea ma che, chiaramente, mettono moltissimi pendolari senza un treno disponibile al mattino. Chi partiva alle 7:37 dovrebbe ... ilsecoloxix.it Gli investigatori hanno scandagliato quello che Alessandro aveva potuto segnalare durante il lavoro sui treni nei mesi precedenti. Vicina la chiusura delle indagini - facebook.com facebook