Nel primo trimestre del 2026, i treni gestiti sulla rete di Ferrovie Emilia-Romagna hanno rispettato gli orari il 90,4% delle volte. Su un totale di 18.000 corse, circa 16.300 sono state svolte senza ritardi significativi. I dati indicano che nove treni su dieci arrivano a destinazione in orario, evidenziando un livello elevato di puntualità sui binari regionali.

Sulle linee di Fer i treni viaggiano puntuali. Nel primo trimestre 2026 il rispetto degli orari sulla rete di Ferrovie Emilia-Romagna è stato del 90,4% su un totale di 18.474 treni monitorati. Un dato in miglioramento rispetto al trimestre precedente con andamenti definiti "molto positivi" a febbraio e marzo. I convogli arrivati a destinazione entro i cinque minuti dall’orario previsto sono stati 16.706, 1.768 i treni con ritardi superiori ai cinque minuti. L’analisi della distribuzione dei ritardi "evidenzia come la quota prevalente riguardi scostamenti contenuti rispetto all’orario programmato", si spiega da Fer: l’85% dei treni non in orario ha registrato uno sforamento tra i sei e i 15 minuti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Treni, 9 su 10 sono puntuali"

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