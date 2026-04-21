Travolse e uccise un motociclista a Tufo automobilista condannato a 8 mesi

Il 20 aprile 2026 il Tribunale di Avellino ha condannato un uomo di 79 anni a otto mesi di reclusione per omicidio stradale colposo. La sentenza riguarda un incidente avvenuto a Tufo, in cui un motociclista è stato investito e ha perso la vita. L’uomo, residente nella stessa località, è stato giudicato colpevole di aver causato la morte del motociclista a seguito di un incidente stradale.

Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Penale – ha condannato il 20 aprile 2026 Antonio Muto, 79 anni, nato e residente a Tufo (AV), a otto mesi di reclusione per omicidio stradale colposo. La pena è stata sospesa con il beneficio della non menzione. La sentenza è stata pronunciata dal giudice.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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