Trasportatori siciliani | Se l' incontro al ministero non andrà bene ci fermeremo di nuovo

I trasportatori siciliani hanno annunciato che, in assenza di proposte concrete durante l'incontro di domani al ministero dei Trasporti, riprenderanno le fermate delle attività. Attualmente, si aspettano che il ministro presenti soluzioni per i loro problemi, altrimenti rischiano di restare a casa e di sospendere le operazioni di scarico delle navi per alcuni giorni. La situazione riguarda la continuità delle attività di trasporto e logistica nella regione.

"C'è ottimismo per l'incontro di domani a Roma al ministero dei Trasporti e speriamo che il ministro Matteo Salvini proponga qualche soluzione al nostro problema perché diversamente noi rimaniamo a casa senza andare a lavorare e, non andando a scaricare le navi per 3-4 giorni, sappiamo che la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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