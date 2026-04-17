trasportatori siciliani convocati al mit sospeso il fermo dei tir

Il comitato dei trasportatori siciliani è stato chiamato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prossima settimana. In seguito a questa convocazione, hanno deciso di sospendere il fermo dei camion iniziato martedì scorso nei porti dell’isola. La decisione arriva dopo che il comitato aveva richiesto l'incontro con le autorità. La sospensione del fermo riguarda i mezzi di trasporto che operano nei porti siciliani.

Il comitato trasportatori siciliani è stato convocato al Mit per la prossima settimana, come aveva chiesto, e ha sospeso il fermo dei Tir cominciato martedì scorso nei porti dell’isola. «Abbiamo ricevuto l’attesa convocazione dal ministro Salvini per il 22 aprile al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - afferma il segretario del Comitato, Salvatore Bella - gli sottoporremo le criticità tutte siciliane e le nostre soluzioni. Confidiamo in un risultato concreto, sia a breve termine che a lungo termine. Ringraziamo i rappresentanti politici siciliani e tutte le istituzioni che si sono attivate per raggiungere questo primo importante risultato, in particolare Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Luca Sammartino, vicepresidente del governo regionale i prefetti dell’isola e la Digos.🔗 Leggi su Feedpress.me

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