Durante la Giornata internazionale della donna, le piazze sono state animate da manifestazioni dei movimenti transfemministi che hanno contestato il patriarcato italiano. Nel frattempo, in diverse zone del paese, alcune donne hanno denunciato di aver subito violenze da parte di immigrati. La giornata si è svolta con momenti di protesta e testimonianze di disagio, mentre le tensioni tra le diverse realtà sono rimaste evidenti.

Roma, 11 mar – Abbiamo appena assistito ad una Giornata internazionale delle donna completamente monopolizzata dai movimenti transfemministi che, come più volte documentato, si rifiutano di ammettere ciò che sta avvenendo in Italia. Quasi una violenza sessuale su due è commessa dal 9 per cento della popolazione residente in Italia. Ovvero gli stranieri. E sono proprio i dati di “ Non una di meno ” a mettere nero su bianco che, nel 2025, quasi una donna su tre è stata uccisa da stranieri. A Roma, come ormai da tradizione, il corteo delle transfemministe dell’8 marzo si è fermato davanti alla sede di Pro Vita e Famiglia. Urlando: “Le sedi di Pro Vita si chiudono con il fuoco ma con i Pro Vita dentro sennò è troppo poco. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Mentre le transfemministe strillavano nelle piazze contro il patriarcato italiano, altre donne subivano violenze dagli immigrati

