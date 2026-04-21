Traguardo a Rozzano | 30 anni di eccellenza medica e ricerca

Oggi a Rozzano si celebra il trentesimo anniversario dell’IRCCS Istituto Clinico, un centro che in tre decenni ha sviluppato attività cliniche e di ricerca nel settore medico. La cerimonia riunisce professionisti e rappresentanti istituzionali per ricordare i progressi compiuti e le innovazioni introdotte nel campo della sanità. L’evento sottolinea il ruolo storico dell’istituto nel panorama sanitario nazionale, con un focus sui risultati raggiunti in questo periodo.

Trent’anni di storia clinica e ricerca accademica si celebrano oggi a Rozzano, dove l’IRCCS Istituto Clinico ha segnato un traguardo fondamentale per la sanità nazionale. L’evento commemorativo ha la partecipazione di figure chiave delle istituzioni, tra cui la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il sottosegretario all’Economia Federico Freni, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Beppe Sala, la presidente del Consiglio Comunale di Milano Elena Buscemi e il sindaco di Rozzano Mattia Ferretti. Durante la cerimonia, sono giunti anche i saluti formali della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro della Sanità Orazio Schillaci, i quali hanno espresso vicinanza al progetto attraverso messaggi dedicati ai presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Traguardo a Rozzano: 30 anni di eccellenza medica e ricerca Notizie correlate Ricerca medica, Perugia diventa centro di eccellenza europeo nel trattamento dell'emoglobinopatiePerugia diventa centro di eccellenza europeo per il trattamento delle emoglobinopatie. Dalla Puglia all'eccellenza nazionale: l'istituto De Bellis celebra 44 anni di ricerca e cureL'istituto di Castellana Grotte festeggia l'anniversario del riconoscimento di carattere scientifico, ricevuto nel 1982.