Ricerca medica Perugia diventa centro di eccellenza europeo nel trattamento dell' emoglobinopatie
Perugia si afferma come centro di eccellenza europeo nel trattamento delle emoglobinopatie, grazie a una recente iniziativa di ricerca che ha portato a nuove terapie innovative. La città ospita ora un centro specializzato dotato di tecnologie all’avanguardia, in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti. La presenza di medici e ricercatori di alto livello ha reso possibile questo progresso. La struttura apre nuove speranze per chi soffre di anemia falciforme.
Perugia diventa centro di eccellenza europeo per il trattamento delle emoglobinopatie. Al risidence "Daniele Chianelli" sono stati presentati i primi risultati di una terapia rivoluzionaria per il trattamento dell'anemia falciforme tramite l'editing genomico che vede coinvolti l'azienda ospedaliera di Perugia, in particolare l’oncoematologia pediatrica, insieme alla struttura complessa di ematologia con Tmo, il centro trasfusionale e la farmacia ospedaliera. Al convegno hanno partecipato la presidente della Regione Stefania Proietti, il direttore dell’azienda ospedaliera, Antonio D’Urso, il senatore Francesco Zaffini, presidente della commissione sanità e lavoro al senato, la presidente dell’assemblea legislativa Sarah Bistocchi, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Donna affronta la malattia con coraggio: dopo il trattamento, diventa madre grazie a una nuova speranza medica.
Leggi anche: CECRO – il Centro Europeo di Chirurgia Robotica dell'Obesità, fondato dal professor Ralf Senner, è oggi un'eccellenza per gli interventi bariatriciVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ematologia: a Perugia nasce la nuova élite di medici scienziati.
Perugia all'avanguardia nella formazione dei 'Physician Scientist'(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - La scuola di specializzazione in Ematologia dell'Università degli Studi di Perugia, diretta dalla professoressa Maria Paola Martelli, e l'azienda ospedaliera di Perugia segn ... msn.com
Perugia. Manager e medici argentini visitano strutture universitarie e ospedaliere. A breve accordi nel campo della ricerca e dell’assistenza sanitariaLa visita si inserisce nell’ accordo quadro firmato nel luglio 2014 tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Universitario di Medicina dell’Ospedale Italiano di Buenos Aires. Nelle ... quotidianosanita.it
Come potenziare la ricerca medica Trovando il giusto equilibrio tra sovranità dei dati e collaborazione globale datamanager.it/2026/02/come-p… x.com
Un aiuto a Jonas per continuare a sperare nella ricerca medica - facebook.com facebook