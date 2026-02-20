Ricerca medica Perugia diventa centro di eccellenza europeo nel trattamento dell' emoglobinopatie

Perugia si afferma come centro di eccellenza europeo nel trattamento delle emoglobinopatie, grazie a una recente iniziativa di ricerca che ha portato a nuove terapie innovative. La città ospita ora un centro specializzato dotato di tecnologie all’avanguardia, in grado di migliorare la qualità di vita dei pazienti. La presenza di medici e ricercatori di alto livello ha reso possibile questo progresso. La struttura apre nuove speranze per chi soffre di anemia falciforme.

Perugia diventa centro di eccellenza europeo per il trattamento delle emoglobinopatie. Al risidence "Daniele Chianelli" sono stati presentati i primi risultati di una terapia rivoluzionaria per il trattamento dell'anemia falciforme tramite l'editing genomico che vede coinvolti l'azienda ospedaliera di Perugia, in particolare l’oncoematologia pediatrica, insieme alla struttura complessa di ematologia con Tmo, il centro trasfusionale e la farmacia ospedaliera. Al convegno hanno partecipato la presidente della Regione Stefania Proietti, il direttore dell’azienda ospedaliera, Antonio D’Urso, il senatore Francesco Zaffini, presidente della commissione sanità e lavoro al senato, la presidente dell’assemblea legislativa Sarah Bistocchi, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

