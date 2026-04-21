Oggi alle 11 sulla Provinciale 51 ad Altamura si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, ribaltatasi durante il sinistro. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 62 anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Ancora una tragedia sull'asfalto: è di un morto il bilancio dell'incidente stradale di questa mattina alle 11 sulla Provinciale 51 ad Altamura (Bari). Si tratta di un 62enne. Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata rovinosamente. I vigili del fuoco sono subito intervenuti sul posto insieme ai sanitari e alle forze dell'ordine. La vittima è stata estratta dall'abitacolo, ma non c'era più nulla da fare. Troppo forte l'impato. Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza della strada. Indagano gli agenti della polizia locale che stanno effettuando i rilievi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tragico incidente: l'auto si ribalta, muore un 62enne

Lisciano Niccone: scende dell'auto e viene travolta, muore a 51 anni

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