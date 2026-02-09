Tragico incidente a Marzabotto s’incendia l’auto e muore nella notte

Questa notte a Marzabotto un’auto ha preso fuoco sulla Porrettana e il conducente è morto. L’incidente si è verificato poco prima dell’una, lasciando tutti senza parole. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incendio.

