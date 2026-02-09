Tragico incidente a Marzabotto s’incendia l’auto e muore nella notte
Questa notte a Marzabotto un’auto ha preso fuoco sulla Porrettana e il conducente è morto. L’incidente si è verificato poco prima dell’una, lasciando tutti senza parole. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incendio.
Bologna, 9 febbraio 2025 - Un altro tragico incidente macchia le strade della provincia bolognese: stanotte, poco prima dell’1, sulla Porrettana un’auto che stava viaggiando ha preso improvvisamente fuoco e il conducente è deceduto. Nello scoppio è stato coinvolto anche un camion, ma l’autista di 61 anni, ha riportato solo qualche ferita lieve. L’incendio è scoppiato all’altezza di Lama di Reno (Marzabotto). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due squadre e un’autobotte, il personale sanitario del 118 con un’ambulanza e un’automedica e anche i carabinieri per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
