Tragedia sull’A1 | il lutto tra i trasportatori spacca i sindacati

Una tragedia si è verificata questa mattina sull’autostrada A1 nel Casertano, causando la morte di un membro di una famiglia di autotrasportatori. L’incidente si è verificato nel corso di proteste in atto lungo il tratto autostradale. La notizia ha suscitato reazioni differenti, con Confartigianato Trasporti Ancona – Pesaro e Urbino che ha espresso una dura condanna. La vicenda ha acceso un dibattito tra i sindacati del settore.

Il lutto che ha colpito una famiglia di autotrasportatori sull’autostrada A1, nel territorio del Casertano, durante le proteste di questa mattina, ha innescato una reazione durissima da parte di Confartigianato Trasporti Ancona – Pesaro e Urbino. Luca Bocchino, che coordina il settore trasporti per la zona di Ancona e Pesaro e Urbino, ha espresso il massimo cordoglio per il decesso del conducente investito, sottolineando la necessità di tracciare un confine netto tra le diverse realtà coinvolte nelle manifestazioni. La linea netta tra i movimenti sindacali. Dalle dichiarazioni rilasciate dalla rappresentanza di Confartigianato Trasporti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sull’A1: il lutto tra i trasportatori spacca i sindacati Notizie correlate Caserta, tragedia sull’A1: muore camionista durante una protesta contro il caro carburanteTragico incidente sull'A1 in provincia di Caserta: un camionista di 55 anni perde la vita travolto da un'auto durante una manifestazione di protesta... Tragedia sull’A1, attraversa l’autostrada a piedi e muore travolto da un’auto. Ferito il conducente della vetturaModena, 2 febbraio 2026 – E’ morto nella notte, travolto da una vettura in transito, mentre stava attraversando l’autostrada a piedi, all’altezza di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tragedia sull’A1 durante protesta tir: camionista travolto e ucciso da un’auto; Tragedia sull’A1, patteggiati 5 anni per il camionista: tre vittime nello schianto con un’ambulanza; Caserta, tragedia sull’A1: camionista investito durante la protesta caro carburante; Tragedia sulla A1 a Caserta, camionista investito e ucciso. Tragedia sull’A1: camionista 55enne travolto e ucciso durante una protesta contro il caro carburanteCASERTA - Una tragedia si è consumata sull’autostrada A1, dove un camionista di 55 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre ... etrurianews.it Camionista investito e ucciso sull’A1 nel Casertano. La tragedia alla protesta dei tir contro il caro carburanteIl 55enne napoletano era a piedi sulla carreggiata lasciata libera dalla colonna dei camion. Trasportounito: L’auto è arrivata a forte velocità. Sospeso il blocco dell’autotrasporto ... quotidiano.net TIR PRECIPITA: MORTO IL CONDUCENTE +++ Tragedia sulla superstrada del Liri, la vittima aveva 67 anni. Cause in corso di accertamento https://www.ilcentro.it/l-aquila/tir-sfonda-le-barriere-e-precipita-dal-ponte-della-superstrada-conducente-ricoverato-in- - facebook.com facebook