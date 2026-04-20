Caserta tragedia sull’A1 | muore camionista durante una protesta contro il caro carburante

Un incidente mortale si è verificato sull’autostrada A1 in provincia di Caserta, coinvolgendo un camion e un’auto. Durante una protesta contro il prezzo del carburante, il conducente del camion, di 55 anni, è stato travolto dall’auto e ha perso la vita. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Tragico incidente sull'A1 in provincia di Caserta: un camionista di 55 anni perde la vita travolto da un'auto durante una manifestazione di protesta contro il caro carburanti. Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un autotrasportatore di 55 anni in provincia di Caserta. Il sinistro è avvenuto lungo la carreggiata dell'A1, in prossimità dell'area di servizio di San Nicola La Strada, dove il professionista, residente nell'hinterland napoletano, stava partecipando a un'iniziativa di protesta organizzata dalla categoria contro il rincaro dei prezzi dei combustibili. Secondo quanto ricostruito, la colonna di tir era ferma sul lato destro della carreggiata autostradale, a poca distanza dall'uscita di Caserta Sud.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Caserta, tragedia sull’A1: muore camionista durante una protesta contro il caro carburante Notizie correlate Sciopero autotrasportatori, camionista morto investito sull'autostrada A1 vicino Caserta durante la protestaIn occasione dello sciopero degli autotrasportatori un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile sull’A1 all’altezza... Tragedia sull’A1 a Caserta Sud: camionista di Marano travolto e ucciso durante lo scioperoTragedia nella notte sull’autostrada A1, nel tratto di Caserta Sud in direzione Roma, dove un camionista ha perso la vita mentre si stava... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tragedia sull’A1 a Caserta Sud: camionista di Marano travolto e ucciso durante lo sciopero; Tragedia sull’A1 durante sciopero trasportatori: 55enne travolto e ucciso; Tragico incidente sull'A1 Roma-Napoli: Luigi, camionista di Marano, travolto e ucciso da un'auto; Tragedia sull’A1 a Caserta Sud | camionista di Marano travolto e ucciso durante lo sciopero. Caserta, tragedia sull’A1: muore camionista durante una protesta contro il caro carburanteTragico incidente sull'A1 in provincia di Caserta: un camionista di 55 anni perde la vita travolto da un'auto durante una manifestazione di protesta contro il caro carburanti. 2anews.it Camionista investito e ucciso sull'A1, auto lo travolge nel Casertano durante la protesta dei TirUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in ... ilgazzettino.it Un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto sull’A1, nel tratto casertano all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante. - facebook.com facebook Chi sono i titolari della PEV, la piccola società di San Marcellino, un comune in provincia di Caserta, in affari con Cavazzana E che rapporti hanno con uomini di spicco della camorra e del clan dei Casalesi Questa sera a #Report dalle 20.30 su #Rai3 x.com