Tragedia sull’A1 attraversa l’autostrada a piedi e muore travolto da un’auto Ferito il conducente della vettura

Un uomo ha attraversato l’autostrada a piedi e ha perso la vita sotto gli occhi dei passanti. La tragedia si è consumata nella notte sulla A1, poco dopo mezzanotte, vicino a Modena. L’uomo è stato travolto da un’auto che percorreva la corsia e, nonostante i tentativi di soccorso, non ce l’ha fatta. Il conducente del veicolo è rimasto leggermente ferito e ora è sotto shock. La polizia ha chiuso temporaneamente una corsia per i rilievi e le operazioni di recupero. La dinamica resta da

Modena, 2 febbraio 2026 – E’ morto nella notte, travolto da una vettura in transito, mentre stava attraversando l’autostrada a piedi, all’altezza di Modena. La tragedia sull’A1 in direzione Milano è avvenuta, poco prima delle 4 all’altezza della località Bruciata. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito gli uomini della polizia stradale che stanno ricostruendo l’investimento e i soccorritori. Quando però gli uomini del 118, intervenuti con l’ambulanza e con l’automedica sono arrivati sul posto per l’uomo investito, probabilmente uno straniero, non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un grave incidente si è verificato sull'autostrada A12 Tarquinia-Roma, dove un uomo che camminava a piedi sulla carreggiata è stato investito e ucciso da un'auto in transito.

Un uomo è stato tragicamente investito e ucciso mentre camminava a piedi sull'autostrada A12 Tarquinia-Roma.

