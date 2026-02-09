Dopo giorni di ricerche nel fiume Liri ancora nessuna notizia di Davide Perna

Dopo giorni di ricerche nel fiume Liri, le squadre di soccorso continuano a cercare Davide Perna a Castelliri. Non ci sono ancora tracce dell’uomo scomparso, nonostante le operazioni siano proseguite anche oggi, dopo un’altra giornata senza risultati di ieri. Le ricerche si concentrano lungo il corso del fiume, ma finora nessuna novità. La famiglia aspetta con ansia notizie, mentre le autorità non smettono di cercare.

Un’altra giornata di ricerche, dopo quella infruttuosa di ieri, è iniziata anche oggi lungo il fiume Liri, nel territorio di Castelliri. Da due giorni si cerca Davide Perna, 51 anni, scomparso dalla sua abitazione di Serrone. L’uomo è originario di Monte San Giovanni Campano, frazione Chiaiamari.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

