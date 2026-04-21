Tragedia sulla A1 | muore un camionista finisce il blocco dei TIR

Un incidente grave lungo l'autostrada A1 ha causato la morte di un camionista e ha portato alla fine della protesta dei trasportatori nella zona di Caserta, che era iniziata durante la notte e aveva portato a un blocco dei Tir. La polizia ha chiuso temporaneamente il tratto interessato per i rilievi e le operazioni di soccorso. Nessun altro dettaglio è stato comunicato in merito alle cause dell'incidente.

Un tragico incidente avvenuto lungo l’autostrada A1 ha interrotto bruscamente la protesta improvvisa organizzata dai trasportatori nella zona di Caserta, costringendo alla sospensione del blocco stradale iniziato durante la notte. Un uomo di 55 anni, impegnato nel presidio insieme ai colleghi, è deceduto dopo essere stato investito da un’auto nell’area di servizio di San Nicola La Strada, circa venti minuti dopo la mezzanotte di domenica, mentre si trovava a piedi vicino ai mezzi pesanti. Il sinistro si è verificato nel tratto casertano dell’arteria principale, coinvolgendo una Mini Cooper guidata da un ventitreenne residente in provincia, il quale si è fermato subito dopo l’impatto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla A1: muore un camionista, finisce il blocco dei TIR ULTIM'ORA SPAVENTOSO INCIDENTE SULL'A1: CI SONO 3 MORTI E DIVERSI FERITI Notizie correlate Camionista investito e ucciso sull’A1 nel Casertano. La tragedia alla protesta dei tir contro il caro carburanteCaserta, 20 aprile 2026 – Un camionista è stato investito e ucciso da un'auto sull'A1 durante la protesta dei Tir contro il caro-carburante. Leggi anche: Autostrada A1: camionista muore in un tamponamento fra tir a Bagno a Ripoli Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Camionista investito e ucciso nel Casertano durante protesta dei tir; Tragedia sull’A1 durante protesta tir: camionista travolto e ucciso da un’auto; Con l’auto contro un Tir in sosta: un uomo di 66 anni muore sulla Tangenziale Ovest di Milano; Investito durante la protesta dei tir: muore un camionista a Caserta. Caserta, tragedia sull’A1: muore camionista durante una protesta contro il caro carburanteTragico incidente sull'A1 in provincia di Caserta: un camionista di 55 anni perde la vita travolto da un'auto durante una manifestazione di protesta contro il caro carburanti. 2anews.it Tragedia sull’A1: camionista 55enne travolto e ucciso durante una protesta contro il caro carburanteCASERTA - Una tragedia si è consumata sull’autostrada A1, dove un camionista di 55 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre ... etrurianews.it La tragedia il 22 aprile 2025 alla spiaggia dei Cristalli. Per il 17enne a giudizio di fronte al Tribunale per i Minori la Procura sostiene l’ipotesi dell'omicidio volontario con dolo eventuale. facebook Una lite in famiglia finita in tragedia x.com