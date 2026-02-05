Autostrada A1 | camionista muore in un tamponamento fra tir a Bagno a Ripoli

Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio, un grave incidente si è verificato sull’autostrada A1, poco dopo mezzanotte e mezza. Tre tir si sono scontrati sul tratto tra Bagno a Ripoli e Firenze, al chilometro 300 in direzione Sud. Purtroppo, uno dei camionisti ha perso la vita nello scontro. I vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto per estrarre i feriti e mettere in sicurezza la scena, ma l’autista deceduto non ce l’ha fatta. La Polizia stradale ha chiuso temporaneamente

Nel violento impatto ha perso la vita un camionista di 65 anni. Complesse le operazioni di soccorso, dove i vigili del fuoco hanno operato anche con l'autogru allontanare il rimorchio dalla cabina di guida, per rimuovere dalle lamiere l'uomo che era alla guida del mezzo pesante centrale. Purtroppo per l'uomo il medico ne ha constatato il decesso.

