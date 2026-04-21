Tragedia dopo la festa dei miei 18 anni Dolorosa testimonianza della ragazza

Una ragazza ha raccontato al tribunale di Perugia gli eventi della notte del suo diciottesimo compleanno, una festa che si è trasformata in una tragedia. La testimonianza, pronunciata ieri, ha ricostruito i momenti del festeggiamento avvenuto nel dicembre 2022, durante il quale si sono verificati fatti che hanno segnato profondamente la giovane e i presenti. La testimonianza si inserisce nel procedimento giudiziario in corso.

Il dolore e il ricordo di una notte drammatica hanno pervaso l’aula del tribunale a Perugia ieri attraverso la voce della giovane testimone che, nel dicembre 2022, aveva riunito gli amici per festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Il suo racconto davanti ai giudici ha ricostruito le ultime ore di vita di Natasha Baldacci, Nico Dolfi, Gabriele Marghi e Luana Ballini che, poco dopo, persero la vita nell’ incidente di San Giustino. La ragazza ha risposto alle domande dei legali per lo più concentrate sulle condizioni psicofisiche di Baldacci che si trovava alla guida della Fiat Punto che si schiantò nel pilone del ponte di via Umbra. Era la notte del 3 dicembre 2022.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Tragedia dopo la festa dei miei 18 anni". Dolorosa testimonianza della ragazza Notizie correlate Italia, ragazza di 18 anni travolta in strada: tragediaUna giovane di 18 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un’auto lungo la provinciale 19, nei pressi di Graffignana (Lodi). Leggi anche: Ragazza muore a 18 anni dopo un volo nel vuoto da un terrazzo condominiale Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tragedia dopo la festa dei miei 18 anni. Dolorosa testimonianza della ragazza; Tragedia alla festa di San Lussorio a Borore: disarcionato dal cavallo, Omar Barranca muore a 25 anni; VIDEO | Un anno dopo la strage, Monreale ritrova la festa del Santissimo Crocifisso: Segno di rinascita per la città; Sicurezza a Massa, polemica sulla festa: Serviva rispetto dopo la tragedia. Tragedia dopo la festa dei miei 18 anni. Dolorosa testimonianza della ragazzaIl dolore e il ricordo di una notte drammatica hanno pervaso l’aula del tribunale a Perugia ieri attraverso la voce della giovane testimone che, nel dicembre 2022, aveva riunito gli amici per festeggi ... lanazione.it Impatto fatale: a Casacastalda, la festa delle moto finisce in tragedia. A.B. motociclista 52enne di Gualdo Tadino, muore dopo il radunoDoveva essere una domenica di ritrovo, motori e amicizia. A Casacastalda, frazione di Valfabbrica, il 12 aprile era cominciato con la tradizionale Benedizione dei Caschi, uno degli appuntamenti più se ... alphabetcity.it Tragedia nella Marsica. Un mezzo pesante è precipitato dal ponte della superstrada del Liri dopo aver sfondato le barriere di protezione poco prima dello svincolo per Civitella Roveto. Inutile la corsa in ospedale: il conducente è deceduto. #Cronaca #Tragedi - facebook.com facebook “Agricoltura di resistenza” e morti dimenticate: la Cgil denuncia dopo la tragedia di Tarano x.com