Italia ragazza di 18 anni travolta in strada | tragedia

Una ragazza di 18 anni è stata investita questa mattina lungo la provinciale 19 vicino a Graffignana, in provincia di Lodi. La giovane è rimasta gravemente ferita e ora si trova in ospedale. I soccorritori sono intervenuti subito, ma le sue condizioni sono serie. La strada è stata chiusa per alcune ore mentre vengono chiariti i dettagli dell’incidente.

Una giovane di 18 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da un’auto lungo la provinciale 19, nei pressi di Graffignana (Lodi). L’incidente, avvenuto nella serata di sabato 31 gennaio, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, mentre la procura di Lodi ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio. Secondo quanto riferito dall’ Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) Lombardia, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle 22:00. Sul posto sono giunte due ambulanze e due automediche in codice rosso già alle 21:40, insieme ai carabinieri della compagnia di Lodi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, ragazza di 18 anni travolta in strada: tragedia Approfondimenti su Italia Ragazza Ragazza di 18 anni travolta da un’auto sulla provinciale, è grave: aperta un’inchiesta Una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita ieri sera a seguito di un incidente lungo la provinciale vicino a Graffignana. Graffignana, ragazza di 18 anni travolta da un’auto sulla provinciale: portata in ospedale con le gambe fratturate Una ragazza di 18 anni è stata investita questa mattina sulla provinciale a Graffignana. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Italia Ragazza Argomenti discussi: Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Rosaazzurra, a 19 anni è la poliziotta più giovane d'Italia. A volte penso di essere in ritardo; Un omicidio a scuola - Annalisa Camilli; Scuola guida abusiva, 11mila euro di multa: giovani reclutati su Whatsapp. Morto ragazzo di 18 anni investito da una macchina: stava attraversando a piedi la strada in zona TiburtinaROMA - Dramma sulle strade della Capitale: un ragazzo di 18 anni è morto investito nella tarda serata di ieri, sabato. E' accaduto in via ... msn.com Ragazzo di 18 anni investito e ucciso a Roma: alla guida dell'auto un 32enneTragedia a Roma, dove un ragazzo di 18 anni è morto investito nella tarda serata di ieri, sabato 31 gennaio. È accaduto in via ... msn.com Un ragazzo italiano in vacanza in Africa bacia sulla guancia una giovane ragazza conosciuta sul posto filmando quel momento. Rientrato in Italia, decide di pubblicare sui social il video del bacio. Ma quel video causa problemi alla ragazza e alla sua famiglia. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.