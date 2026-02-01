Ragazza muore a 18 anni dopo un volo nel vuoto da un terrazzo condominiale

Una ragazza di 18 anni è morta dopo essere precipitata dal terrazzo di un condominio a Cassino. La tragedia si è consumata questa mattina, poco prima delle 7. I residenti hanno chiamato i soccorsi quando hanno visto il corpo a terra. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori del 118, ma per la giovane non c’era già più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno verificando le cause della caduta, mentre la famiglia è sotto choc.

La tragedia nella notte. Il ritrovamento questa mattina in un palazzo condominiale a Cassino Tragico rinvenimento nella mattinata del 1° febbraio a Cassino nel sud delal provincia di Roma. Intorno alle ore 7.30, in via San Marco 32C, all'interno del cortile condominiale delle case popolari, è stato trovato il corpo senza vita di una giovane di 18 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La giovane, stando a quanto emerso, soffriva da tempo di disturbi depressivi. Non frequentava alcun istituto scolastico e da mesi conduceva una vita prevalentemente domestica, accanto alla madre.

