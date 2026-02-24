Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario | l' ex assessore di Voghera sparò e uccise un senzatetto

Massimo Adriatici ha ricevuto una condanna a 12 anni di carcere per aver ucciso un senzatetto. La causa è stato il suo intervento con un'arma da fuoco durante un litigio in strada, che ha portato alla morte dell’uomo. La decisione arriva dopo un processo in cui la procura aveva richiesto una pena inferiore, mentre gli avvocati avevano sostenuto che si trattasse di legittima difesa. L’ex assessore di Voghera rimane in attesa di eventuali appelli.

Il giudice di Pavia Luigi Riganti ha condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario Massimo Adriatici, 51 anni, l'ex assessore leghista di Voghera, avvocato ed ex poliziotto, a processo per avere esploso il colpo di pistola che la sera del 20 luglio 2021 uccise il senzatetto Younes El Boussettaoui. La condanna è superiore alla richiesta di pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione che era stata formulata lo scorso 26 novembre dal Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, nel processo con rito abbreviato, che consente lo sconto di un terzo della pena. I legali di Adriatici, Guido Carlo Alleva e Luca Gastini, avevano chiesto l'assoluzione dall'accusa di omicidio: «Legittima difesa, una reazione istintiva e un blackout mentale al momento dello sparo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

