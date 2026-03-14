Pozzuoli donna trovata morta carbonizzata in casa | tragedia e giallo

A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una donna di 65 anni è stata trovata morta e carbonizzata nella sua casa di via Cuma-Licola. La vittima viveva con il marito. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. La scena del ritrovamento è stata recintata e sono in corso accertamenti sul luogo.

Tragedia e giallo a Pozzuoli, in provincia di Napoli: il cadavere carbonizzato di una donna di 65 anni è stato trovato nella casa in cui abitava insieme al marito in via Cuma-Licola. A fare la terribile scoperta e a dare l'allarme è stato proprio il marito della donna. Quando si è consumato il dramma, l'uomo si trovava nel giardino dell'abitazione, come avrebbe dichiarato lui stesso agli agenti del commissariato di Pozzuoli accorsi insieme ai vigili del fuoco. La 65enne, invece, pare si trovasse vicino ai fornelli della cucina. Le indagini sono ora in corso per capire bene cosa sia successo. Non è escluso che la vittima si sia inavvertitamente accostata al fuoco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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