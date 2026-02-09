Tragedia a Bordighera bimba di 2 anni trovata morta in casa

Questa mattina a Bordighera, una bambina di soli due anni è stata trovata senza vita in casa. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo. La famiglia è sotto shock, mentre gli investigatori raccolgono testimonianze e elementi sul caso.

Dramma a Bordighera, in provincia di Imperia, dove questa mattina è morta una bambina di due anni La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Rossa di Bordighera, ma nonostante i tentativi dei sanitari, per la piccola non c'era più niente da fare..

