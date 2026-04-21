Traffico di sostanze stupefacenti in concorso eseguite dalla polizia di stato 5 ordinanze di custodia cautelare

Nella giornata del 21 aprile 2026, la polizia di stato ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due cittadini albanesi e tre italiani. Le misure sono state adottate nell’ambito di un’indagine sul traffico di sostanze stupefacenti. Le persone coinvolte sono ritenute gravemente indiziate di aver partecipato a un’attività illecita in concorso. L’operazione si è svolta nella provincia di Arezzo.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Eseguite dalla polizia di stato 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due cittadini albanesi e tre cittadini italiani gravemente indiziati del reato di traffico di sostanze stupefacenti in concorso. La Polizia di Stato di Arezzo, con l ’Operazione Minerv a ha dato esecuzione, nella giornata di sabato 18 aprile u.s., a 5 ordinanze di custodia cautelare (1 in carcere e 4 agli arresti domiciliari), emesse dal G.I.P. presso il Tribunale di Arezzo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti in concorso ex artt. 110 c.p. e 73 DPR 30990. In particolare, le ordinanze di custodia cautelare emesse dal competente G.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Traffico di sostanze stupefacenti in concorso, eseguite dalla polizia di stato 5 ordinanze di custodia cautelare Sgominata piazza di spaccio del clan a Scampia, 28 arresti Notizie correlate Polizia di Stato arresta un cittadino senegalese per traffico di sostanze stupefacentiArezzo, 28 marzo 2026 – Polizia di Stato arresta un cittadino senegalese per traffico di sostanze stupefacenti. Leggi anche: La Polizia di Stato esegue un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un soggetto Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Traffico e spaccio di droga a Bolzano e provincia, le indagini arrivano in Brianza; Trieste, blitz della Polizia di Stato: un arresto e una denuncia per traffico di stupefacenti; Traffico di droga tra l’Italia e la Spagna: 48enne arrestato a Parma; Arrestato a Parma un 48enne condannato per traffico di droga tra Italia e Spagna: torna in carcere. Milano: tre arresti per traffico di sostanze stupefacentiTre arresti a Milano per traffico di droga. Sequestrati 300 g di cocaina, MDMA, efedrina e oltre 29.000 euro. Intervento delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio. lamilano.it Arrestato a Parma un 48enne condannato per traffico di droga tra Italia e Spagna: torna in carcereDalla frontiera di Malpensa ai cancelli del carcere di Parma: si chiude il cerchio per il 48enne condannato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il 10 aprile la squadra Mobile ha ... gazzettadiparma.it Duro colpo al mandamento mafioso di Brancaccio da parte di Polizia e Carabinieri, che hanno eseguito 32 fermi per associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. L'operazione ha portato al sequestro di 5 pistole, 1 fucile a pompa, 1 carabina, 2 mazze c x.com Giro di vite della polizia di stato al traffico di stupefacenti nel nord della provincia. In due distinte operazioni, gli agenti della squadra mobile di Latina hanno inferto un duro colpo al mercato locale dello spaccio, sequestrando complessivamente oltre 7,6 chilo - facebook.com facebook