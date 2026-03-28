Nella giornata del 28 marzo 2026, un cittadino senegalese è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Arezzo con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno eseguito un’operazione che ha portato al fermo dell’uomo, coinvolto in un’attività di vendita di droga. L’arresto si inserisce in un’azione di contrasto ai traffici illeciti nella zona.

Arezzo, 28 marzo 2026 – . All’esito di uno specifico servizio volto alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nella giornata di mercoledì scorso la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino originario del Senegal, trentenne, per il reato di traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 DPR 30990. Gli operatori di polizia in borghese della Squadra Mobile, con l’ausilio delle Volanti dell’UPGSP, hanno colto sul fatto, sempre nei pressi dei giardini di Campo di Marte, il soggetto mentre stava cedendo della sostanza stupefacente, rivelatasi essere hashish ad altro individuo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polizia di Stato arresta un cittadino senegalese per traffico di sostanze stupefacenti

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