Sassari sfregio al centro storico | polizia smantella rete di spaccio due arresti e droga sequestrata
La polizia di Sassari ha smantellato una rete di spaccio nel centro storico. Durante l’operazione, sono stati arrestati due uomini stranieri, ritenuti i promotori di un traffico di cocaina ed eroina. La droga sequestrata è stata sequestrata sul posto. Il quartiere si risveglia sotto shock dopo il blitz delle forze dell’ordine.
Il cuore storico di Sassari è stato scosso da un’operazione della polizia che ha portato all’arresto di due uomini stranieri, accusati di gestire una fiorente attività di spaccio di cocaina ed eroina. L’irruzione, condotta dalla Squadra Mobile, ha svelato una vera e propria “casa dello spaccio” nel centro della città, un punto di riferimento per decine di acquirenti che quotidianamente si rifornivano di sostanze stupefacenti. L’operazione, giunta al termine di un’indagine discreta, getta un’ombra sulla sicurezza urbana e riaccende il dibattito sulla presenza di criminalità e degrado nel tessuto sociale del centro storico sassarese.🔗 Leggi su Ameve.eu
