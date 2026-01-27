In un’importante operazione a Napoli, sono state emesse misure cautelari per 28 indagati coinvolti nel traffico di droga e nel metodo mafioso, con particolare attenzione alla piazza di Spaccio della “Trentatré” a Scampia. L’intervento ha portato all’arresto di 24 persone in carcere e 4 agli arresti domiciliari, segnando un passo significativo nella lotta contro il crimine organizzato nella zona.

Maxi operazione antidroga a Scampia: smantellata la piazza di spaccio della "Trentatré", 24 arresti in carcere e 4 ai domiciliari.. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli si comunica che stamattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal Tribunale Di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 28 persone indagate per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dall'essere il numero degli associati superiore a dieci e – per 5 soggetti – dal metodo mafioso.

Traffico di droga e metodo mafioso: misure cautelari per 28 indagati a Napoli

Nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura di Salerno, i Carabinieri di Agropoli hanno eseguito 18 misure cautelari, coinvolgendo il metodo mafioso nello spaccio di stupefacenti tra Agropoli e Paestum.

