Tradizioni consegnata la Stella d’argento | San Francesco premia Frida Scarpa

Nella città di Pisa si è conclusa la seconda edizione della Stella d’argento, un'iniziativa promossa dalla magistratura di San Francesco. La cerimonia ha visto la consegna del riconoscimento a Frida Scarpa, in riconoscimento delle sue attività. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale, che hanno partecipato alla cerimonia presso un luogo storico della città.

Pisa, 21 aprile 2026 – Si è svolta la seconda edizione della Stella d'argento, promossa dalla magistratura di San Francesco. Quest'anno la magistratura ha deciso di coinvolgere anche le scuole, invitando l'istituto ‘Biagi’ con i suoi bambini e coordinati dalla dirigente del plesso e dalle insegnanti, facendo esporre all'interno del cinema Odeon i disegni dedicati a tutte le magistrature del Gioco del ponte. Il magistrato Alessandro Ricci ha voluto ricordare per l'occasione anche un ex combattente da poco mancato, Marco Bertozzi, a cui è stata dedicata una targa consegnata alla moglie ed alle figlie. Inoltre è stata premiata, come esercizio storico del quartiere, la pizzeria Nika a conferma del legame con il territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tradizioni, consegnata la Stella d’argento: San Francesco premia Frida Scarpa Notizie correlate "Uomini o caporali": al San Luigi lo spettacolo teatrale di Francesco StellaIl dibattito sullo sfruttamento del lavoro e sulle dinamiche della precarietà contemporanea trova una nuova e potente forma di espressione attraverso... Leggi anche: La storia di Maria e Stella, rimaste senza casa dopo la ristrutturazione del Villaggio San Francesco: “Vogliamo lavorare e vivere con dignità”