Maria, 40 anni, e Stella sono due donne che hanno perso la casa a seguito dei lavori di ristrutturazione del Villaggio San Francesco a Pavia. Maria è una madre single che, dopo aver avuto un bambino, ha visto il suo alloggio diventare inaccessibile. Le due donne chiedono di poter lavorare e vivere con dignità, continuando a cercare una soluzione per il loro futuro.

Pavia, 5 marzo 2026 – Maria ha 40 anni ed è una mamma single. Ha avuto un torto, si è innamorata di un uomo che, quando è rimasta incinta, è scomparso. Così sta crescendo da sola la sua bambina di 5 anni che frequenta la scuola materna in Borgo Ticino, dall'altra parte della città rispetto alla sistemazione che le hanno trovato nel momento in cui sono partiti i lavori di ristrutturazione del Villaggio San Francesco in cui viveva. Da oltre un anno Maria (nome di fantasia) abita lì, ma i mezzi di trasporto non ci sono e, di conseguenza non riesce a trovare un lavoro. "Non vorrei continuare a vivere sulle spalle della collettività – dice la...

La storia di Maria e Stella, rimaste senza casa dopo la ristrutturazione del Villaggio San Francesco: "Vogliamo lavorare e vivere con dignità"

