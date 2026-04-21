Tradizione romagnola e visione moderna nuova scommessa degli imprenditori della ristorazione | inaugurato un nuovo locale

A Meldola, in via Roma 193-F, è stato inaugurato un nuovo locale che unisce la tradizione romagnola a un’impostazione moderna. I locali precedentemente occupati da un’altra attività sono stati trasformati in “Saba”, un caffè e ristorante aperto dalla scorsa settimana. La gestione è affidata a due imprenditori con esperienza nel settore della ristorazione, già attivi nel territorio forlivese. Il locale propone un’offerta che spazia dalla colazione all’aperitivo.

Dalla colazione all'aperitivo nel segno della tradizione romagnola. I locali che ospitavano “Mistuzzica” da lunedì sono la casa di “Saba”, il nuovo caffè e ristorante di Meldola in via Roma 193-F gestito da Simone Spadaccini e Graziano Lacarbonara, già al timone del ristorante 3 Corti di Forlì.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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