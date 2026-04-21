Tracce di vulnerabilità

Un incontro pratico e interattivo si rivolge a genitori, educatori e insegnanti, con l’obiettivo di individuare i segnali di disagio nei giovani. Durante l’appuntamento si affrontano le modalità di riconoscimento delle vulnerabilità e si forniscono strumenti concreti per migliorare l’ascolto e le eventuali risposte. L’evento si concentra sull’osservazione dei comportamenti e sui metodi di intervento, offrendo un’occasione di confronto tra i partecipanti.

Un incontro pratico e interattivo rivolto a genitori, educatori, insegnanti mirato a cogliere i sintomi di disagio nei ragazzi e nelle ragazze e ad acquisire strumenti pratici di ascolto e intervento.🔗 Leggi su Veronasera.it Sulle tracce dei cybercriminali con @roccosicilia Notizie correlate Le vulnerabilità che riavvicineranno Washington e Bruxelles. L’analisi di IrdiMentre Washington e Bruxelles si scoprono più distanti sul piano politico e commerciale, le due sponde dell’Atlantico sono sempre più unite, loro... Anthropic pone l’accento sulla cybersicurezza. E va a caccia di vulnerabilitàL’azienda di Dario Amodei, che fa dell’etica il suo punto di forza, ha bloccato la messa in commercio del suo modello più avanzato, Claude Mythos... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tracce di Terra, in mostra a Casa Greco l'arte di Serena Broccatelli; Memoria infiammatoria, il ruolo delle sequenze di DNA nella sua persistenza; Fragile: a San Benedetto Po la mostra che indaga l’essenza dell’esperienza umana; Residui di agrofarmaci, riflettori sulla filiera ortofrutticola: ananas, mais dolce e avocado i più puliti. Tracce di Terra in mostra nel cuore di Civita a Casa GrecoDopo la Galleria Incontri di Orvieto, grazie al Comune di Bagnoregio e Casa Civita, la mostra Tracce di Terra ... orvietosi.it Tracce di Terra in mostra a Civita di BagnoregioUna mostra nel cuore di Civita, all’interno dello straordinario spazio di Casa Greco. Il vernissage di ‘Tracce di Terra’ ... msn.com 105 giovani salmoni atlantici sono stati monitorati tramite telemetria acustica per osservare come la presenza di tracce di stupefacenti nelle acque dolci influenzi la loro sopravvivenza facebook Tracce di bosco Bimbi 2-6 anni Vi aspettiamo il 16 aprile, alle ore 17.00, al Centro per le Famiglie in via del Porto n. 2, con un laboratorio in cui i bimbi incolleranno elementi naturali raccolti all'aperto. Info e iscrizioni [email protected] x.com