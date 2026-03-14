Il testo analizza come, nonostante le divergenze politiche e commerciali tra Washington e Bruxelles, le due parti si trovino a condividere una vulnerabilità comune. Questa consiste nella dipendenza da materiali critici e da filiere in cui la Cina ricopre un ruolo di primo piano. La questione mette in luce un punto di connessione tra le due sponde dell’Atlantico, che si rafforza in modo imprevisto.

Mentre Washington e Bruxelles si scoprono più distanti sul piano politico e commerciale, le due sponde dell’Atlantico sono sempre più unite, loro malgrado, da una vulnerabilità strutturale: la dipendenza dai materiali critici e da filiere in cui la Cina occupa una posizione dominante. La competizione del prossimo decennio è spesso raccontata come una sfida digitale, fatta di algoritmi, cloud e supremazia nell’intelligenza artificiale, ed è facile dimenticarsi che la sua infrastruttura è fatta di ferraglia tridimensionale. Batterie, robotica, turbine, reti elettriche, sensori, piattaforme autonome, sistemi d’arma, tutto l’ecosistema tecnologico che sostiene industria e difesa poggia su un gruppo relativamente circoscritto di risorse e processi industriali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le vulnerabilità che riavvicineranno Washington e Bruxelles. L’analisi di Irdi

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